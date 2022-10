Covid Campania, 812 casi: tasso di positività al 14,70 per cento

Cronaca

Covid, differenze tra quarantena e isolamento: i casi e le sanzioni

Negli ultimi mesi le regole per la gestione del coronavirus sono cambiate numerose volte. Già da aprile non esiste più la quarantena, che si attuava a una persona sana che è stata esposta ad un caso positivo. È stata sostituita dall’autosorveglianza. Resta invece sempre in vigore l’isolamento per la positività, ma con le recenti modifiche è diventato “light”. Le conseguenze per chi non rispetta le misure prevedono l’arresto fino a 18 mesi e una ammenda da migliaia di euro

Il coronavirus continua a circolare in Italia e nel mondo dopo oltre due anni e mezzo dalla sua prima comparsa. Nonostante le periodiche impennate dei contagi Covid, nell'ultimo anno causate soprattutto dalle varianti Omicron, il governo nel corso dei mesi ha modificato e reso più soft le regole in materia di isolamento fiduciario e quarantena. Ma quali sono le differenze e quali i rischi e le sanzioni per chi viola le norme?

LE DIFFERENZE - La misura della quarantena si attuava fino a marzo ad una persona sana che è stata esposta ad un caso e non invece è attualmente prevista per i contatti stretti di un caso positivo a SARS-CoV-2. In sostanza la quarantena riguardava solo i contatti stretti di chi è positivo, e non esiste più dal 1° aprile, sostituita da 10 giorni di autosorveglianza (che partono dal giorno successivo all’ultimo contatto con il positivo) con l'obbligo di portare, per tutto questo tempo, la mascherina Ffp2 al chiuso e in luoghi particolarmente affollati