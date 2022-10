Napoli, tentano di rubare uno scooter: presi dai carabinieri

Guarda le altre notizie di oggi 21 ottobre

Tentano il furto di uno scooter ma finiscono in manette: è successo nel quartiere Chiaia di Napoli dove due giovani ladri sono stati arrestati dai carabinieri. La coppia aveva puntato uno scooter parcheggiato in via Fiorelli, a pochi passi dalla stazione carabinieri di Chiaia. Quando hanno deciso di forzare il blocco di accensione del motorino, i militari erano già alle loro spalle.

L'arresto

Sono stati bloccati prima che potessero fuggire: si tratta di un 21enne di origini bulgare e un 29enne, entrambi finiti in manette. Sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso., Ora sono in attesa di giudizio in una camera di sicurezza