Scoperta piantagione di marijuana nel Casertano: un arresto

Una piantagione illegale di canapa indiana, nascosta tra alberi e piante di un terreno situato nelle campagne di Mondragone (Caserta), è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di un 32enne già noto alle forze dell'ordine, presente sul fondo al momento dell'arrivo dei militari.

Il sequestro

In totale i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca hanno sequestrato 103 piante individuate all'interno di una serra per un totale di oltre 66 chil di prodotto, di cui una parte già essiccato e pronto per essere immesso sul mercato. A casa del 32enne i finanzieri hanno rinvenuto alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione; l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.