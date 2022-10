Lite in strada a Napoli, quattro denunciati

Guarda le altre notizie di oggi 20 ottobre

A Napoli i carabinieri hanno individuato e denunciato quattro cittadini originari dello Sri Lanka ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato all'accesa lite, pare tra connazionali, avvenuta la sera dello scorso 17 ottobre. Le rapide indagini effettuate dai carabinieri - attraverso le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, le testimonianze raccolte subito dopo l'evento e un'accurato sopralluogo poco dopo il fatto - hanno permesso di individuare le quattro persone e sequestrare un coltello, brandito da uno dei quattro.

Le indagini

Constatato anche l'utilizzo di un casco per moto nell'aggressione ai danni di un cittadino originario dello Sri Lanka, trovato ferito in quelle ore in piazza Medaglie d'oro. Le indagini sono ancora in corso: i carabinieri sono impegnati nell'identificazione di altri eventuali responsabili.