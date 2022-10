Napoli, due liti al Vomero: carabinieri ne sventano una

Guarda le altre notizie di oggi 17 ottobre

Una lite tra stranieri interrotta e, nell'ambito di un altro episodio di violenza, un 30enne dello Sri Lanka ferito: tutto è avvenuto nel quartiere Vomero di Napoli dove i carabinieri sono stato costretti a due interventi.

La ricostruzione dei fatti

Ieri sera, intorno alle 23:45, i militari sono intervenuti a via Raffaele Tarantino nei pressi del teatro Acacia per una lite tra persone straniere che si sono dat alla fuga appena hanno visto arrivare le forze dell'ordine. Trovato e sequestrato in strada un coltello a ventaglio. Poco dopo i carabinieri - avvisati dal 112 - sono intervenuti a Piazza Medaglie d'Oro dove, a terra e con diverse ferite alla testa, c'era un uomo originario dello Sri Lanka. La vittima, che ha 30 anni, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato.