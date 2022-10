Incidente stradale, impatto sulla Sannitica: morto un 38enne

La vittima aveva 38 anni. Due feriti: un 24enne non è in pericolo di vita. L'altro passeggero è in prognosi riservata

Tragedia nella notte per un incidente mortale lungo la strada Sannitica dove un'auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo, una delle quali ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Aveva 38 anni.

La tragedia

L'uomo alla guida, un 24enne, è stato portato in ospedale a Frattamaggiore: non è in pericolo di vita. L'altro passeggero è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.