Allarme bomba a Napoli, artificieri fanno saltare in aria uno zaino

Allarme bomba in via Verdi a Napoli, davanti alla sede del Consiglio comunale, dove è stato trovato un borsone, abbandonato in strada, da cui fuoriuscivano dei fili blu. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno transennato la zona e hanno fatto saltare in aria lo zaino. Al suo interno non c'era nessun ordigno, ma una bottiglia di vino e alcuni capi di abbigliamento.