Covid Campania, bollettino: 1.764 nuovi casi su 11.670 test processati

Economia

Gli oltre due anni e mezzo di emergenza sanitaria, tra chiusure per decreto e limitazioni alla mobilità, hanno messo in ginocchio, in particolar modo, gran parte dei titolari di botteghe e di negozi di vicinato. Per i salariati, invece, gli ammortizzatori sociali a disposizione per legge hanno "smorzato" il rischio di povertà o di esclusione sociale