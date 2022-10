Intossicati dopo aver mangiato verdura: potrebbe essere stramonio

Il presidente della commissione Agricoltura della Regione, Francesco Emilio Borrelli, ha dichiarato: "È emerso un elemento nuovo, ovvero che l'origine della problematica sia stato probabilmente lo stramonio e non la mandragora"

"Avvelenamento di origine vegetale". È questo quanto afferma Il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Gennaro Limone, in merito ai casi di presunto avvelenamento da mandragora avvenuto nei giorni scorsi nel napoletano. Non l'unica novità dopo le ultime analisi: "Dall'audizione - ha evidenziato invece il presidente della commissione Agricoltura della Regione, Francesco Emilio Borrelli - è emerso un elemento nuovo ovvero che l'origine della problematica sia stato probabilmente lo stramonio e non la mandragora".

"Evitare psicosi"

Poi ancora Borrelli: "È ingiustificata qualunque psicosi, perchè i prodotti vegetali campani sono sicuri e benefici per la salute e sarà nostra cura interagire con altre regioni per evitare che in futuro possano ripetersi questi allarmanti casi".