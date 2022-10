Controlli anti droga a Sant'Anastasia, tre arresti

Guarda le altre notizie di oggi 12 ottobre

I carabinieri hanno trovato 79 dosi di crack, 55 di cocaina e 2837 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e portati in carcere a Poggioreale. La scoperta è stata fatta nel complesso popolare della 219 a Sant'Anastasia.

Gli arresti

Tre persone, di cui due incensurate, sono state arrestate. Gli stessi carabinieri hanno trovato nell'ascensore di uno dei palazzoni del rione circa 90 dosi di crack. Erano nascoste in un vero e proprio cassetto, montato sopra la cabina dell'ascensore, affianco al motore. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.