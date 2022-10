Incidente a Ercolano, pedone investito da un'auto: ferito 59enne

L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato travolto da una vettura guidata da una 34enne mentre passeggiava nei pressi di un ristorante in via Patacca

Tutte le notizie di oggi 10 ottobre

Un 59enne di Torre del Greco (Napoli) è ricoverato in condizioni non gravi all'Ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato investito da un'auto mentre passeggiava in strada nei pressi di un ristorante in via Patacca, a Ercolano, da un'auto guidata da una 34enne di Massa di Somma (Napoli). Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza e quelli della Stazione di Portici. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, cosciente e vigile, non è in pericolo di vita.