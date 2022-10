Esplosi quattro colpi contro una saracinesca a Bacoli, indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti questa notte, allertati dal 112, presso Bacoli, in provincia di Napoli, perchè all'altezza del civico 42 di via Mozart, nella notte, sono stati esplosi quattri colpi d'arma da fuoco contro una saracinesca. I militari al lavoro per inviduare i responsabili.