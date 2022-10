Napoli, scoppia una lite in un supermercato: ferito 42enne

È avvenuto ieri sera in via Arenaccia, l'uomo è stato portato all'ospedale Cardarelli dove è in osservazione presso il reparto Trauma Center

Una lite per futili motivi è scoppiata tra due persone in fila alla cassa di un supermercato di via Arenaccia a Napoli. Prima qualche parola grossa, poi è comparso un oggetto affilato, forse un coltello. Così un uomo di 42 anni è stato ferito in più parti del corpo. L'aggressore poi si è allontanato. Il fatto è accaduto nella sera di ieri.

Ferito un 42enne

Il 42enne è stato trasferito all'ospedale Cardarelli dove è in osservazione presso il reparto Trauma Center ma non in prognosi riservata e non in pericolo di vita. Per lui 30 giorni di prognosi refertato per "ferite multiple braccio sinistro con ematoma e ferite multiple in sede presternale paramediana sinistra e al torace". Indagini in corso da parte dei Carabinieri che tra acquisizione dei video del supermercato e testimoni stanno ricostruendo l'esatta dinamica degli eventi.