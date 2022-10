Incidente nel Napoletano, morto un pedone sulla statale 7bis

È avvenuto all'altezza di Caivano. La carreggiata in direzione Nola è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo A1

Un pedone è morto a seguito di un incidente avvenuto oggi sulla statale 7Bis "di Terra di Lavoro", al chilometro 29,700 all'altezza di Caivano (Napoli). La carreggiata in direzione Nola è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo A1, al chilometro 29,700. Sul posto sono giunti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.