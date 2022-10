Aversa, picchia e minaccia moglie davanti a figlia minore: un arresto

È stata proprio la donna a denunciare il marito violento, dopo anni di aggressioni e minacce, e a farlo arrestare. I poliziotti lo hanno catturato in un centro per tossicodipendenti di Melendugno

Guarda le notizie di oggi 7 ottobre

La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di Aversa (in provincia di Caserta) accusato di maltrattamenti ai danni della moglie anche davanti alla figlia minore. È stata proprio la donna a denunciare il marito violento, dopo anni di aggressioni e minacce, e a farlo arrestare.

L’arresto

I poliziotti del Commissariato di Aversa lo hanno catturato in un centro per tossicodipendenti di Melendugno (in provincia di Lecce), dove l'uomo sta provando a disintossicarsi. Ad incastrare l'uomo le testimonianze di familiari e conoscenti della coppia e i messaggi offensivi e minatori scritti tramite il cellulare.