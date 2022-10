Pozzuoli, rapine e scippi: arrestato 22enne già ai domiciliari

Il ragazzo di 22 anni ha sottratto con violenza alle vittime, due delle quali minorenni, telefoni cellulari e alcuni monili in oro, che rivendeva in un Compro Oro della cittadina flegrea

È già ai domiciliari da questa estate per una rapina, e ora i carabinieri gli hanno notificato una misura cautelare in carcere, ancora con il beneficio della detenzione domiciliare per un'altra rapina e due scippi, commessi tra marzo e maggio scorsi.

Furti e rapine

P.E., 22 anni, a Pozzuoli, nel Napoletano, ha sottratto con violenza alle vittime, due delle quali minorenni, telefoni cellulari e alcuni monili in oro, che rivendeva in un Compro Oro della cittadina flegrea.