Napoli, guardia di finanza arresta due vigili urbani e un imprenditore

La guardia di finanza ha arrestato un uomo e una donna, entrambi agenti della polizia municipale di Napoli, con l'accusa di corruzione, falso in atto pubblico e ricettazione.

Le indagini

Oltre ai vigili urbani, in manette anche un noto imprenditore della zona, secondo quanto si appreso infatti, i due nel luglio 2021 avrebbero intascato una mazzetta pari a 500 euro per "addomesticare" un accertamento eseguito in un negozio di abbigliamento della città, riconducibile all'imprenditore, relativo a uno scavo in corso nel seminterrato dell'esercizio commerciale che si trova in una zona della città sottoposta a vincolo archeologico.