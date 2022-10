Napoli, due giovani rapinati e feriti: indagini dei carabinieri

Il giovane è stato poi trasferito all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita mentre la ragazza è stata dimessa con sette giorni di prognosi per "contusione di sedi multiple"

La ricostruzione dei fatti

I carabinieri sono intervenuti alle 5 di questa mattina all'ospedale San Paolo, allertati dal personale sanitario per due giovani feriti. Poco prima - trasportati dal 118 - erano arrivati al pronto soccorso un 18enne incensurato del rione Traiano e una 19enne di Miano, anche lei incensurata. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che i due, mentre erano a bordo di uno scooter in zona Coroglio, siano stati avvicinati da due individui armati di coltello in un tentativo di rapina. Le vittime sarebbero state trascinate a terra e durante la colluttazione il 18enne sarebbe stato colpito allo sterno e alla schiena con un'arma bianca. I malviventi - secondo il racconto che è stato fatto agli investigatori - avrebbero poi preso le collanine che i due ragazzi indossavano per poi allontanarsi. Il giovane è stato poi trasferito all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita mentre la ragazza è stata dimessa con sette giorni di prognosi per "contusione di sedi multiple".