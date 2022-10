Caserta: spara all’amico durante una battuta di caccia, morto 57enne

Erano partiti in una decina questa mattina per una battuta di caccia al cinghiale a Teano, nel Casertano, quando intorno alle 13.30, secondo quanto ricostruito dei carabinieri, uno di loro è stato ferito a morte.

La dinamica

A far partire il colpo un 76enne amico del cacciatore deceduto, un uomo di 57 anni imprenditore edile della zona. A niente è valso l’intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Sessa Aurunca, con il 76enne che avrebbe dichiarato, sotto choc, alle autorità: “Ho sparato io, non l'ho visto”. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.