Ischia, ferisce il fratello durane una lite familiare: denunciato

Secondo quanto emerso il 46enne ha prima minacciato di morte la madre e poi ha colpito a un braccio il fratello intervenuto in soccorso della donna

Una violenta lite familiari che poteva avere conseguenze serie è scoppiata la scorsa notte, ad Ischia Porto, ed ha portato alla denuncia di un 46enne che ha ferito con un arma da taglio il fratello.

La violenta lite

L'uomo ha minacciato di morte la madre, in suo soccorso è giunto il fratello il quale è stato colpito con un fendente ad un braccio, sferrato con un paio di forbici. Sul luogo sono intervenuti il 118 ed i carabinieri del reparto radiomobile isolano che hanno rintracciato ed identificato l'aggressore, denunciandolo in stato di libertà per lesioni aggravate. Il ferito è stato invece trasportato all'ospedale Rizzoli dove è stato curato e gli è stata stilata una prognosi di cinque giorni.