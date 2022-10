Benevento, incendio in un deposito di un'azienda di parchi eolici

Decine di bobine di cavo elettrico in alluminio e altro materiale per la manutenzione degli impianti elettrici sono andati distrutti dalle fiamme

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte in un deposito all'aperto di un'impresa specializzata nella manutenzione dei parchi eolici, localizzata nella zona industriale tra Pontelandolfo e Campolattaro, in provincia di Benevento.

L'incendio

Decine di bobine di cavo elettrico in alluminio e altro materiale per la manutenzione degli impianti elettrici sono andati distrutti dalle fiamme. Per domare le fiamme ai è reso necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.