Ercolano, prende birra e non paga conto ma vuole 50 euro: denunciato

Ha preso da bere in un bar e poi si è rifiutato di pagare. Succede a Ercolano, in un locale di via Benedetto Cozzolino. Protagonista della vicenda un 35enne, che al momento di saldare il conto, come già altre volte, ha confessato di non avere soldi. Non solo. Ha preteso anche 50 euro dal titolare che ha chiamato i carabinieri. L'uomo è stato identificato e denunciato, dovrà rispondere di tentata estorsione.