Mondragone, minaccia ex con punteruolo davanti ai figli: arrestato

L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzare la porta di ingresso dell'abitazione in cui non risiede più dopo la separazione dalla donna

Un 50enne è stato arrestato a Mondragone, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver minacciato con un punteruolo l'ex moglie davanti ai due figli minori e alla suocera.

L'arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a fermare l'uomo dopo essere intervenuti su segnalazione della donna, impaurita per l'atteggiamento violento del 50enne. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cercava di forzare la porta di ingresso dell'abitazione in cui non risiede più dopo la separazione dalla moglie, mai accettata. A quanto si è appreso, il 50enne aveva in mano un punteruolo con cui minacciava di morte l'ex davanti ai figli e alla suocera. È emerso che già in passato l'uomo aveva aggredito e minacciato la donna. I carabinieri hanno anche sequestrato il punteruolo da 25 centimetri.