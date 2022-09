Fico: "Risultato eccezionale, grazie a chi non ha abbandonato"

"Abbiamo effettuato una rimonta importante - ha sottolineato Fico - in un momento in cui il vento era contrario e tanti, anche gli altri partiti, relegavano i Cinquestelle in un angolo. A questo racconto non ho mai creduto. Ecco perché siamo molto contenti e soddisfatti".

"Ci batteremo per Reddito cittadinanza e Superbonus"



"Siamo soddisfatti - ha continuato Fico - del risultato in Campania e sul piano nazionale ma allo stesso tempo siamo preoccupati perché con una maggioranza di destra ci sono principi e politiche e valori che non ci rappresentano. Su quel terreno politico ci scontreremo, saremo opposizione dura per difendere temi che abbiamo approvato e portato in Parlamento e per contrastare politiche che non ci piacciono a partire dall'autonomia e dall'abolizione del Reddito di cittadinanza, l'abolizione del Superbonus, diritti che pensiamo che la società civile oggi debba sempre avere. Ci batteremo per quello in cui crediamo. Oggi - ha concluso - siamo opposizione veramente forte e importante per il Paese".