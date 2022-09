Torre del Greco, auto bloccata sotto un ponte: intervenuti i vigili

Necessario l'ausilio dei pompieri e delle forze di polizia per liberare le quattro persone presenti all'interno del veicolo

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattina di quest’oggi presso Torre del Greco, provincia di Napoli, a ridosso di via Litoranea, per un’auto intrappolata nell’acqua sotto un ponte con quattro persone a bordo. I soccorsi hanno permesso agli occupanti del veicolo di uscire dalla parte posteriore della vettura, con la circolazione rimasta paralizzata per diverso tempo.