Torre del Greco: ai domiciliari con soldi e droga, coppia arrestata

Si trovavano in casa agli arresti domiciliari i due coniugi, entrambi di 37 anni, che durante una perquisizione presso la loro abitazione a Torre del Greco, provincia di Napoli, sono stati trovati in possesso di tre panette di hashish per un peso di 250 grammi, materiale per il confezionamento e circa 6mila euro in contanti ritenuti provento del reato. La coppia è stata così arrestata, l’uomo è stato trasferito in carcere mentre la moglie per ora resta ai domiciliari.