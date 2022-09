Vasto incendio a San Valentino Torio, sindaco invita ad allontanarsi

Un vasto incendio si è sviluppato all'interno di un'area parcheggio di camion a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Un'alta nube nera si è alzata dalla zona, visibile in diversi comuni circostanti. A scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni palazzi circostanti a causa della presenza nel piazzale di diversi camion. Sul posto le forze dell'ordine.

L'appello

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha rivolto un invito ad "allontanarsi dalla zona dell'incendio" di via Curti. "Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall'area in oggetto".