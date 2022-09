Detenuto aggredisce Garante durante visita in carcere del Casertano

Il garante nazionale Mauro Palma è stato aggredito da un detenuto del reparto psichiatrico del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) durante la visita di giovedì 22 settembre all'istituto carcerario. L'intervento dei poliziotti penitenziari ha impedito che Palma subisse conseguenze fisiche ulteriori. Il garante ha comunque proseguito la sua visita dopo il fatto.

L'aggressione

E' stato il sindacato della polizia penitenziaria Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria) a denunciare per primo l'accaduto, appreso "in base a notizie avute in modo del tutto informale", ma poi dall'ufficio del garante è arrivata la conferma, peraltro senza enfatizzare l'accaduto. Daniela De Robert Marabotto, componente del Collegio dell'Autorità Garante, spiega che "il detenuto si è scagliato contro il garante Mauro Palma ma l'aggressione è stata contenuta e non ha avuto conseguenze rilevanti. Sono cose gravi ma sappiamo anche che possono capitare in un carcere; il garante incontra tutti faccia a faccia, come è ovvio che sia. Dopo l'episodio il garante ha proseguito la visita nell'istituto". Sul fatto non sono state presentate denunce, anche se è probabile che il detenuto sarà sottoposto a procedimento disciplinare.