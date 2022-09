Spaccio di droga: otto persone arrestate nel Casertano

I pusher acquistavano hashish, marijuana, crack e cocaina nelle piazze di Napoli per poi rivenderle a Maddaloni

Dopo un’operazione antidroga realizzata dai carabinieri di Maddaloni, provincia di Caserta, otto persone sono finite in manette con l’accusa di spaccio. I pusher, secondo quanto ricostruito dai militari, acquistavano droga, nello specifico hashish, marijuana, crack e cocaina, nelle piazze di spaccio di Napoli, per poi rivenderle nel casertano. Sette di loro sono in carcere, mentre uno agli arresti domiciliari, nel gruppo presente anche il figlio di un noto esponente del clan Belforte di Marcianise.