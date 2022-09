Napoli, auto contro impalcature in Galleria Vittoria

Predisposte le prime misure previste dal piano adottato dalla giunta ed è stata disposta la chiusura della sola carreggiata da via Arcoleo verso via Acton con passaggio attraverso via Chiatamone e presidi della polizia municipale

All'alba un'auto, una Fiat 500X, è andata contro le impalcature poste all'ingresso della Galleria Vittoria, lato piazza Vittoria, a Napoli. In attesa dell'intervento della ditta, sono state predisposte le prime misure previste dal piano adottato dalla giunta ed è stata disposta la chiusura della sola carreggiata da via Arcoleo verso via Acton con passaggio attraverso via Chiatamone e presidi della polizia municipale. Non ci sono feriti.