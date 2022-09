Operazione carabinieri a Scampia: quattro pusher arrestati

In un’operazione dei carabinieri presso la zona delle vele di Scampia sono state arrestate quattro persone in poche ore. Tre uomini, tutti noti alle forze dell’ordine, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 41 palline di crack, 41 dose di kobret, 12 bussolotti di cocaina e 32 di eroina, oltre a 500 euro ritenuti proventi del reato. Successivamente un altro uomo, un 54enne, è stato sorpreso con 18 bustine di marijuana, 7 stecchette di hashish e 35 euro in contante.