Ercolano, scontro tra auto e moto: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Ercolano, in provincia di Napoli, sul corso Resina all'altezza di vico Ascione. Sull'incidente sono in corso indagini dei carabinieri della tenenza locale.

L'incidente

Poco prima della mezzanotte, per cause in corso di accertamento un 20enne di Ercolano a bordo di uno scooter è finito contro un'auto guidata da un 23enne di Somma Vesuviana, riportando lesioni molto gravi. Il ferito è stato trasferito da personale del 118 all'ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto verso le 5.30.