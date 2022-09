Napoli, 44enne ferito a colpi di arma da fuoco

Un uomo di 44 anni, incensurato, di origini dominicane, è stato ferito ieri sera a Napoli con colpi d'arma da fuoco. Trasportato in ambulanza all'ospedale Pellegrini, gli sono state riscontrate ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che indagano sull'episodio, i fatti sono avvenuti in via Saverio Mattei, a San Lorenzo, dove sono intervenuti i militari del nucleo operativo Stella e quelli della stazione Borgo Loreto. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica.