Blitz dei carabinieri nel Napoletano: dieci arresti per spaccio

I carabinieri e la DDA di Napoli hanno contestato ad Afragola a dieci persone l’accusa di traffico illecito di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le indagini condotte dai militari riguardano il periodo tra luglio 2018 e maggio 2019, durante il quale sono state documentate attività illecite in due piazze di spaccio, in particolare lo smercio di cocaina e hashish. Nove persone, ritenute appartenenti al gruppo criminale Barbato-Bizzarro, sono state condotte in carcere, una risulta ai domiciliari.