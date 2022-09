Napoli, liquido infiammabile lanciato sul tram: indagano i carabinieri

È accaduto al capolinea, all'altezza dell'incrocio tra via Marina e via Colombo. Il principio d'incendio, nato dopo il lancio del liquido, non ha provocato danni a persone ma ha causato il lieve annerimento di una parte del pavimento

Una bottiglietta che conteneva probabilmente liquido infiammabile è stata lanciata all'interno di un tram a Napoli, provocando un principio di incendio che è stato subito spento dall'autista. È accaduto al capolinea dei tram, all'altezza dell'incrocio tra via Marina e via Colombo.

Nessun ferito

A lanciare la bottiglietta sarebbe state due persone che erano scese dal mezzo di trasporto. Il fatto non ha provocato danni a persone ma solo il lieve annerimento di una parte del pavimento del tram. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Napoli San Giuseppe, i quali precisano che non c'è "nessun collegamento con la politica", non escludendo la pista della bravata. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per accertare la natura dell'oggetto che ha originato le fiamme.