Blitz antidroga a Giugliano in Campania, arrestata 36enne

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di cocaina per un peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish (112 grammi). La donna è finita in manette ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

La perquisizione

In casa sono state anche ritrovati un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Lungo il muro perimetrale dell'abitazione, all'interno di un'intercapedine, i militari hanno rinvenuto 9 panetti di hashish che sommati compongono sulla calcolatrice 574 grammi di stupefacente.