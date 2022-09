Latitante da 4 anni, arrestato in clinica privata nell'Avellinese

Un uomo condannato a 14 anni e sette mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, latitante da quattro anni, è stato rintracciato in una clinica privata irpina. A individuarlo gli uomini della Squadra Mobile di Avellino.

L'arresto

Il 69enne, di Castellamare di Stabia (Napoli), era nella clinica per svolgere alcuni accertamenti clinici. Gli agenti gli hanno notificato l'ordine di carcerazione della Procura di Napoli in esecuzione della sentenza emessa dal tribunale partenopeo. Piantonato all'interno della clinica in attesa degli esami sanitari, il 69enne è poi stato trasferito in carcere ad Avellino.