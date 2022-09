Incidente sulla Cilentana, coinvolte tre auto: chiuso tratto di strada

Incidente sulla strada statale Cilentana tra gli svincoli di Pattano e Vallo Scalo, in provincia di Salerno. Si è trattato di uno scontro frontale tra veicoli avvenuto per cause in corso di accertamento. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto. Una persona è rimasta ferita.

Chiuso tratto di strada

A causa dell'incidente è stato chiuso al transito un tratto della strada in entrambe le direzioni. La circolazione è stata deviata su viabilità alternativa con uscita a Vallo Scalo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e Anas per la gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione.