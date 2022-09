Spaccio di droga a Napoli, arrestato 43enne

Questa notte nel quartiere napoletano Pendino i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'arresto

I militari hanno notato l'uomo mentre cedeva un involucro ad una persona e sono intervenuti per verificare cosa stesse accadendo. Il 43enne si è accorto troppo tardi dell'arrivo dei carabinieri e ha gettato un pacchetto dietro a un motorino lì parcheggiato. È stato bloccato mentre l'involucro raccolto conteneva 38 dosi di crack pronte alla vendita. Per l'uomo, nelle cui tasche è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma di 113 euro, sono scattate le manette e ora è in attesa di giudizio.