Torre del Greco, prende a bastonate motociclista: una denuncia

La lite è scoppiata in strada ed è sfociata in un’aggressione: la vittima è riuscita ad attutire i colpi inflitti da un 72enne grazie al casco. La polizia è intervenuta sul posto

Aggredisce un motociclista per una lite scoppiata in strada. Colpi inflitti con un bastone di legno, che la vittima è riuscita ad attutire grazie al casco. Ad intervenire e bloccare l'uomo sono stati gli agenti di polizia, transitati in quel momento in zona. Per questo motivo a Torre del Greco gli uomini del locale commissariato hanno denunciato un uomo di 72 anni, con precedenti di polizia. Per lui le accuse sono di minaccia, lesioni personali e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

La vicenda

I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale (lunga arteria che collega Torre del Greco a Torre Annunziata) hanno notato una moto ed un'auto con la portiera aperta al centro della strada e, poco distante, un uomo che con un bastone stava colpendo un giovane che provava a proteggersi con un casco. A questo punto, gli agenti li hanno raggiunti e hanno bloccato l'aggressore, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato. La vittima ha raccontato che, poco prima, l'uomo era sceso dalla sua vettura e l'aveva aggredito per futili motivi, minacciandolo di morte. Inoltre, i poliziotti hanno controllato la vettura del settantaduenne, dove hanno rinvenuto un altro coltello a serramanico.