Ischia, fu accoltellato fuori da disco bar: due denunce

Due cittadini dominicani sono stati denunciati dalla polizia di Ischia per aver accoltellato, lo scorso giugno, dei connazionali all'esterno di un disco bar.

Le indagini

Gli agenti hanno identificato i responsabili dell'atto di violenza dopo una articolata indagine condotta con l'ausilio delle immagini dell'impianto di video sorveglianza del locale notturno. Dopo aver ascoltato anche le testimonianze dei due aggrediti gli agenti, guidati dal vice questore Re, hanno identificato i responsabili della aggressione che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria

La vicenda

La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 23 giugno quando una volante del commissariato isolano era intervenuta in una delle zone della movida isolana su richiesta di altri due dominicani: questi avevano riferito ai poliziotti che, mentre erano all'interno del disco bar, erano intervenuti per difendere un loro connazionale dai due denunciati che volevano colpirlo con un coltello a serramanico. I cinque cittadini stranieri sono usciti dal locale e si sono azzuffati ed uno di loro ha riportato ferite multiple ad un braccio tanto da dover essere soccorso sul posto dal 118 ed in seguito curato dal pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli.