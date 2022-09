Napoli, carabinieri intervengono per un furto: ladro rintracciato

A Napoli i carabinieri sono intervenuti in via Carlo Poerio dove poco prima c'era stato un furto. Un uomo aveva rubato lo smartphone a un turista turco nei pressi dell'Hotel "Oceania". I militari hanno sentito la vittima e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza esterna dell'albergo individuando l'autore del reato.

L'indagine

Dopo qualche ora gli stessi carabinieri stavano percorrendo Piazza Garibaldi. C'era un uomo che passeggiava e i militari lo hanno riconosciuto. Era l'uomo che aveva rubato il cellulare al turista. Fermato, è stato portato in caserma per essere denunciato (dello smartphone nessuna traccia) ma dagli accertamenti è emerso altro. Sull'uomo, un 26enne già noto alle forze dell'ordine originario del Gambia, pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria. Lo scorso maggio il Tribunale di Napoli aveva ritenuto il 26enne gravemente indiziato di aver commesso una rapina il 7 aprile ai danni di un cittadino. L'uomo è stato dunque arrestato e trasferito in carcere.