Covid Campania, bollettino: 609 casi, tasso di positività al 14,7%

Cala il numero dei test effettuati, ma il tasso di positività resta sostanzialmente stabile in Campania. Si passa dal 14,9% di ieri al 14,17 di oggi. I test sono stati 4.295, i positivi 609. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) mentre nei reparti di degenza ordinaria si registra un leggero incremento, da 231 a 233. Altre quattro le vittime. Due nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate solo oggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEL CONTAGIO).