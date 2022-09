Incidente nel Salernitano, scontro tra tre auto: morti due ragazzi

Due ragazzi, di 24 e 29 anni, sono morti in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel Salernitano. Nello schianto sono rimaste ferite altre 5 persone che sono state ricoverate presso l'ospedale di Polla, una è in prognosi riservata e si trova nel reparto di rianimazione. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'incidente



I due giovani si trovavano a bordo di una Fiat 500 mentre gli altri feriti, tutti di Teggiano, viaggiavano su di una Fiat Punto ed un fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. L'auto su cui viaggiavano le due vittime ha terminato la propria corsa cappottandosi ad oltre 100 metri di distanza dalla sede stradale. Molto probabilmente la Fiat 500 potrebbe essersi scontrata frontalmente con il fuoristrada che precedeva la Fiat Punto, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Lutto cittadino

"É una tragedia immane che ci lascia tutti sgomenti e ferisce l'intera nostra comunità. In queste drammatiche ore siamo vicini alle due famiglie che piangono due giovani vite", ha detto il sindaco di Polla (Salerno), Massimo Loviso, che ha già annunciato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno le esequie dei due giovani. "Esprimo, a nome mio e di tutti i pollesi, tutta la vicinanza ai familiari di questi due splendidi ragazzi e sin da ora annuncio il lutto cittadino per il giorno dei loro funerali", conclude Loviso.

Chi erano i ragazzi deceduti

Terenzio Volonnino, 24 anni, svolgeva le mansioni di meccanico presso un'officina di auto del Vallo di Diano, mentre Vittorio Isoldi, 29 anni, lavorava come operaio in un'azienda di infissi di Polla. Su espressa volontà dei genitori delle due vittime si terrà un solo rito funebre presso la chiesa del Cristo Re di Polla. E sempre presso la stessa chiesa questa sera, dalle ore 20,30, è in programma una veglia di preghiera in ricordo dei due giovani pollesi.