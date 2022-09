Napoli: 49enne minacciato con una pistola consegna Rolex da 6mila euro

Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri questa notte a Napoli, presso corso Garibaldi, per una rapina commessa ai danni di un 49enne. Due uomini a bordo di uno scooter avrebbero rotto con una pistola il finestrino dell’auto che guidava la vittima e minacciandolo si sono fatti consegnare un Rolex del valore di 6mila euro prima di darsi alla fuga. In corso le indagini per identificare i rapinatori e chiarire la dinamica.