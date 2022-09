L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti che hanno eseguito l'ordinanza cautelare firmata dal gip

Minacce di morte, pugni e schiaffi alla ex convivente che, dopo aver subito per mesi le aggressioni, ha denunciato tutto alla polizia di Avellino. L'uomo, pregiudicato, è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti che hanno eseguito l'ordinanza cautelare firmata dal Gip del tribunale di Avellino.