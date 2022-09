Armi e munizioni, 46enne preso a Ercolano grazie all'app YouPol

L'uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e denunciato per ricettazione

Un 46enne è stato arrestato a Ercolano (Napoli) dopo che un cittadino ha segnalato alla Polizia episodi di spaccio tramite l'app YouPol, creata per segnalare presunti crimini. L'uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e denunciato per ricettazione.

L'arresto

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Portici - Ercolano, trovando il 46enne e un 21enne in possesso di un involucro con circa 8,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre, nella cantina in uso al 46enne, hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 22 corto con matricola abrasa e completa di caricatore con sei cartucce, uno scatolino contenente quarantuno cartucce calibro 22, un fucile da caccia privo di matricola e un coltello con la lama di 26 cm. L'uomo è stato arrestato, mentre il giovane è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.