Nel veicolo utilizzato dai due, i militari hanno trovato e sequestrato attrezzi per lo scasso

I carabinieri di Castello di Cisterna hanno arrestato per tentato furto aggravato due uomini residenti nel campo nomadi di Caivano. Sono stati bloccati mentre tentavano di rimuovere il catalizzatore di un'auto parcheggiata in strada. Nel veicolo utilizzato dai due, i militari hanno trovato e sequestrato attrezzi per lo scasso.