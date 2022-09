Fidanzato conteso, due donne ferite a coltellate a Napoli

Al momento la polizia, che indaga sulla vicenda, non ha trovato il coltello (o i coltelli) che sarebbe stato utilizzato per il ferimento

Due giovani donne, di 22 e 20 anni, sono state medicate l'altra notte all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per ferite d'arma da taglio. Le due, come riferisce oggi il quotidiano Il Mattino, entrambe residenti ai Quartieri Spagnoli, avrebbero avuto un litigio per un fidanzato conteso. La dinamica è ancora da ricostruire completamente.

Le indagini

Al momento la polizia, che indaga sulla vicenda, non ha trovato il coltello (o i coltelli) che sarebbe stato utilizzato per il ferimento. Le condizioni delle due donne non sono gravi: dopo essere state medicate in ospedale sono state dimesse.