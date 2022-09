Uomo rapina un giovane nel Napoletano e spara verso terra: arrestato

Un 19enne di Melito di Napoli con precedenti, è accusato di aver rapinato un giovane di 18 anni, sorpreso mentre stava cambiando una ruota bucata. Questo è quanto accaduto la scorsa notte a Sant’Antimo, provincia di Napoli, presso il parcheggio del centro commerciale Molino di via Appia.

Il fatto

Il ladro si è avvicinato alla vittima e lo ha minacciato con una pistola, facendosi consegnare 30 euro che il giovane aveva in tasca, per poi sparare un colpo verso il basso. I carabinieri, di ronda nella zona, sentito il colpo sono prontamente intervenuti, e nonostante il tentativo di sfuggire da parte del 19enne, lo hanno bloccato, per scoprire che l’arma era una pistola a salve, priva però del tappo rosso.